Esta tarde, nueva marcha por Gala Cancinos a seis meses de su desaparición

El Tribuno/ A seis meses de la desaparición de Gala Cancinos, sus familiares y amigos volverán a marchar esta tarde para mantener las esperanzas de aparición de la joven y pedir que la sociedad siga comprometida en su búsqueda. La convocatoria será en la Plazoleta IV Siglos, a partir de las 18.

Gala fue vista por última vez el pasado 16 de mayo cuando salió de su casa para ir a una clase de educación física, pero nunca llegó a destino. Su padre, Javier Cancinos, señaló que los investigadores están tras algunas pistas, pero por el secreto de la causa, no tienen "una novedad cierta”.

Pese al tiempo transcurrido, reiteró que no piensan bajar los brazos. “Seguimos en la lucha para que la gente sepa que Gala aún no está con nosotros, la comunidad debe saber que es una joven de esta tierra, que ha desaparecido y no encontramos la forma que vuelva a casa”.