Ediles de Campo Quijano trabajarán ad Honorem

H7 por FM Noticias 88.1/ La concejal de Campo Quijano Noemi Arjona explicó sobre la ordenanza que propone bajar el sueldo a la planta política del Ejecutivo municipal, con el fin de buscar recaudar el dinero para aumentar el sueldo a los trabajadores municipales por hora. Asimismo, negó que el proyecto afecte a los próximos concejales y remarcó las denuncias que realizó contra el intendente Manuel Cornejo por incumplimiento del deber de funcionario público.

Según explicó la edil, se trata de un proyecto presentado por los concejales Carlos Cruz y Eduardo Dragisich para bajar la dieta de los miembros del cuerpo legislativo. “Nosotros actualmente estamos cobrando 5500 pesos, la idea es bajar la dieta a 1500 pesos”, precisó y agregó: “Yo asumo que para eso no cobramos nada, que trabajemos ad honorem, y más sabiendo que nosotros tenemos un compromiso con los trabajadores municipales”.

“Los trabajadores municipales por hora están cobrando un sueldo de entre 1500 y 2000 pesos en el municipio, trabajan de lunes a lunes de 7 a 13 y no se les incrementó nada, están cobrando 15 pesos la hora”, continuó Arjona al tiempo que remarcó que los trabajadores se encontraban de paro hace dos semanas atrás en el marco del reclamo salarial que ya lleva meses.

“No hay repuesta hasta el momento”, señaló y aseguró además que aún desconocen el presupuesto 2.017 por lo que realizó las denuncias correspondientes ante Fiscalía, e inclusive denunció al intendente Manuel Cornejo “porque él se ausenta y nadie sabe de él”. “Se toma dos o cinco días y la gente sigue reclamando su presencia por diferentes problemáticas. Esto ya superó todos los límites”, manifestó.

En esta línea, lamentó que “no todos los bloques quieren denunciarlo”, y dijo: “Lo he denunciado en forma personal en el 2.015 y en este año 2.017, tiene tres denuncias. Lo dejo todo ala justicia, más de eso uno no puede hacer”. Contó también que realizó diferentes pedidos de informe para conocer el plan de obras del Plan Bicentenario pero no fueron respondidos.

“No hay loteos, son loteos ficticios. En 2.015 han roto la veda electoral y han sorteado terrenos ficticios que hasta el día de hoy no han sido entregados. Quijano está en llamas y el Intendente no aparece”, aseveró la Concejal quien subrayó: “Las gestiones no llegan a Campo Quijano, el Intendente lleva más de 8 años acá y no hay avances, es un pueblo que ha retrocedido un montón. Los vecinos están cansados y por eso se autoconvocan, porque es la única forma de que se los escuche”.

Tras el reclamo de los trabajadores, indicó la edil, se logró que se les incremente el sueldo a los trabajadores de planta permanente, no así a los trabajadores por hora, razón por la cual presentó un proyecto de ordenanza solicitando, paralelamente al proyecto que baja la dieta de los ediles, que se baje los sueldos en un 30% a la planta política, lo que “incluye al Intendente y a todos los que vienen por debajo”. “Estaríamos haciendo una recaudación de más de 100 mil pesos y eso sería destinado a los trabajadores por hora”, aclaró.

“Por ahí la gente malinterpretó que nosotros queremos hacer daño al Concejo que viene, pero no, está claro en nuestra resolución que no vamos a cobrar octubre, noviembre y diciembre, los que vienen supuestamente cobrarán como corresponde. Nunca hicimos hincapié en el Concejo que viene”, remarcó la Concejal.