Mario Cuenca: “La situación de los municipios es bastante compleja”

H7 por FM Noticias 88.1/ Mario Cuenca, presidente del Foro de Intendentes, se refirió sobre el encuentro entre jefes comunales y el gobernador, Juan Manuel Urtubey, y funcionarios del nuevo gabinete del gobierno provincial.

Sobre el Fondo del Conurbano, expresó que es un tema que “está claro” y es motivo de la convocatoria de Urtubey a los intendentes. “Se está tratando de evitar que la Corte tome una decisión sobre el tema y eso es parte de todas las negociaciones que están haciendo los gobernadores para ver que las provincias no se desfinancien tanto”, agregó.

Problemas de los municipios

“La situación de los municipios es bastante compleja, más cuando llega está época donde tenés que pagar aguinaldo y más cuando hay municipios que están en problemas”, expresó Cuenca.

En cuanto a las problemáticas de Campo Quijano, donde los concejales no cobrarán la “dieta” por falta de recursos, el Presidente del Foro de Intendentes dijo que “desconoce el problema” pero que “ningún empleado ni concejal debe dejar de cobrar un sueldo”.

Sobre el estado de los municipios, dijo: “Nosotros no conocemos el estado de situación real que tiene un municipio, nos enteramos cuando hay algún problema”.

Al ser consultado por el papel de la auditoría, indicó que es “un control normal” que esta cronogramado, pero hay situaciones que “causan inconvenientes”. En ese sentido, aseguró que la provincia “debe actuar” y auxiliar a los municipios.

En relación a los despidos de municipales en Rosario de Lerma, explicó: “Cuando se habla de contrato se habla de una finalización del contrato, pero en la situación en la que estamos es difícil que alguien se quede sin trabajo pero es una decisión personal del Intendente”.

Por otro lado, informó que desde los municipios se trabaja en “una nueva ley de coparticipación” pero que, debido a la situación actual, “no es bueno hablar de un aumento”.

Ante la consulta de si la reforma traerá impuestazos a los municipios, aseguró que “no hay nada previsto”.

Elecciones y situación del peronismo

Sobre las elecciones que pasaron, Cuenca aseguró que la gente “es el mejor juez” por lo que hay que aceptar los resultados. Indicó que deben trabajar para “recuperar el gobierno que perdieron” y remarcó que el frente conformado sufrió una pérdida importante con la salida de Sergio Leavy.

Opinó que Cristina Fernández de Kirchner no “entorpece al justicialismo”, porque el justicialismo “no es solo ella”. En ese marco, consideró que hay un “peronismo dividido” a nivel nacional y que eso se refleja en las provincias. Recalcó que esta división se debe a la “falta de militancia” y al hecho de que muchos “se sienten dueños de lo que no son”.

Sobre el gobernador, manifestó que “la renuncia no es una solución”. Sobre los cambios en el gabinete, dijo que es “facultad exclusiva del gobernador”. Ante la posibilidad de que Urtubey proponga un cargo al Foro de Intendentes, Cuenca dijo: “Nosotros no hemos tenido un ofrecimiento formal, nos enteramos por los medios de que el gobernador iba a proponer un director de la intendencia de capital y del interior por medio del foro. Ese será un tema de conversación, nosotros tenemos hombros que puedan ocupar cualquier espacio político que el gobernador disponga”.

Por último, se refirió a Carlos Parodi y consideró que tenía “una etapa cumplida”. Sobre la candidatura del mismo a Gobernador, dijo que “eso no lo determina”.