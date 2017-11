Triaca afirmó que la reforma laboral apunta a dar "mayor certeza" al empleador

Ámbito Financiero/ "El proyecto apunta al blanqueo, a mayor capacitación profesional, y a dar mayor certeza al empleador para que tome nuevos empleados", aseguró Jorge Triaca, Ministro de Trabajo de la Nación, en diálogo con radio Nacional. En ese marco, agregó que muchas veces no se toman nuevos empleados por "la imprevisibilidad que da la inflación, contra la que está luchando el Gobierno para controlar, pero también el vínculo del trabajo".



Asimismo, señaló que mientras que "en los años del gobierno anterior el conflicto primaba sobre el acuerdo", lo que está haciendo ahora el Gobierno es "generar un ámbito donde protegiendo los derechos de los trabajadores, prevalezca el acuerdo sobre el conflicto". Esto, dijo, da previsibilidad al empleado y al empleador, que sabe "cuál es la contribución que le corresponde", lo que al mismo tiempo desarma "el gran negocio que hay montado alrededor, con la industria del juicio".



Triaca dijo también que para la elaboración del proyecto se tuvo en cuenta el diagnóstico que surgió del comportamiento del mercado laboral en los últimos seis años. "En los últimos seis años no creció el empleo en el sector privado, seguimos con los 6.200.000 puestos de trabajo, pero creció el empleo en el sector público, con la consecuencia de tener que subir impuestos para financiar ese gasto", dijo Triaca.



Respecto a la edad jubilatoria, reconoció que "hay más de 40.000 personas por año que, teniendo la edad jubilatoria, están dispuestas a seguir trabajando y tienen, además, capacitaciones específicas"."Nosotros le tenemos que dar su oportunidad para que sigan su tarea si su físico, su salud y su voluntad así lo desean", dijo el ministro.



En tanto, aseguró que desde enero de 2016 se generaron 280.000 puestos de trabajo en la economía formal, lo que -dijo- "es un dato positivo, pero insuficiente", teniendo en cuenta que "la población argentina crece al 1,1 por ciento y el empleo 0,7 por ciento". "A través del empleo resolvemos la situación de pobreza de muchos argentinos", señaló.



Triaca recordó que también se adecuaron las licencias por maternidad y paternidad, para que no haya "una discriminación a la hora de tomar a mujeres".



Respecto a la reforma previsional que firmó el gobierno con los gobernadores, el titular de la cartera laboral explicó que "la fórmula que se aplicará" busca que el haber "no pierda contra la inflación" y que, además, "esté atado al crecimiento del PBI".



Sobre el bono de fin de año, reconoció que no habrá porque las paritarias incluyeron una cláusula gatillo, algo que el año pasado no sucedió y por eso "se dio" el bono.