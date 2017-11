Obras del área centro: “Salta se va ubicar en una plataforma de turismo accesible”

H7 por FM Noticias 88.1/ “Se viene un gran cambio en la forma de usar el espacio público y de manejarnos dentro del área centro patrimonial dentro de este cuadrante que ha definido el intendente que es el sector más importante en lo patrimonial de Salta porque es la primer huella urbana de la ciudad”, expresó Ignacio Pancetti, subsecretario de Obras Públicas, en referencia a los cambios que se realizarán en el área centro. También habló sobre el problema de los colectivos y el proyecto de las represas.

En concordancia con las declaraciones de Beatriz Blanco, el subsecretario manifestó que el objetivo de las obras es evitar la “proliferación de autos” y favorecer el uso de los espacios peatonales para que “se pueda caminar” y tener una ciudad con “accesibilidad universal”. También indicó que el plan es terminar las obras en el último año de gestión, es decir, en 2019.

Afirmó que los colectivos de gran porte no podrán ingresar a la zona, pero que eso no representa un problema para la gente porque “se respetara la distancia mínima de paradas”. En ese sentido, informó que Saeta presentó un plan con la propuesta de la adecuación del recorrido de los corredores y el objetivo es evitar que pasen por las iglesias para que no se generen fisuras en los edificios. Remarcó que “desaparecen” las calles como las conocemos y se incorporan “las calles de convivencia”.

“Cuanto mucho habrá que caminar una cuadra más pero queda bien resuelto. No hay que tomar miedo al cambio. Hay mucha demanda y reclamos de la gente mayor de que no puede caminar por el centro. El 20% del transporte público está adaptado para gente con discapacidad, eso tiene que cambiar”, manifestó Pancetti y agregó que “Salta se va ubicar en una plataforma de turismo accesible”.

Canales y proyecto de represa

El subsecretario aseguró que desde la parte de planta se realizan continuamente el mantenimiento y limpieza del alcantarillado, mientras que los canales los trabaja la Secretaria de Ambiente. Dijo que el canal oeste es el de “más preocupación” y, en conjunto con el canal de la zona del ejército, deben recibir “especial atención”.

“Los canales reciben muchos sedimentos, basura, escombros. El otro día pasé y había lavarropas, batidora y hasta un auto viejo. Una de las grandes inundaciones que hubo en diciembre de 2015 fue producto de la cantidad de basura que había en ese canal. En otros lugares la gente abre parte del canal para hacer un calle y acortar camino”, expresó.

En cuanto a las represas, dijo que son parte de un “gran plan de desarrollo hídrico” y que le encantaría recibir las lluvias de este año con una represa resuelta “pero es muy complejo”. Aseguró que está “todo listo” para llamar a la licitación y que estas obras van a permitir “contener el agua que ingresa al suelo urbano”.

Por último, dijo que en los barrios se está trabajando mucho, especialmente en Floresta con la pavimentación y en Villa Juanita con la limpieza y manteamiento del arroyo Tinkunacu.