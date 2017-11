Juventud empató cero a cero con Chaco For Ever en Resistencia

Juventud no pudo sumar los tres puntos que necesitaba. - Foto: El Tribuno

El Tribuno/ Juventud Antoniana se presentó esta tarde como visitante frente a Chaco For Ever en Resistencia. Tenía como ambición de sumar los tres puntos para continuar en la pelea por la clasificación, pero eso no sucedió. El encuentro terminó cero a cero.

Los equipos

CHACO FE: L. Ledesma, M. Cabrera, E. Díaz, M. Barale, G. Gómez, C. Russo, L. Rivero, M. Chaulet, P. Villalba Fretes, O. Ramírez y D. Magno. DT: M. Fullana

JUVENTUD: F. Tantoni; A. Bellone, A. Reta, J. Antunes y J. Lovato; M. Gómez, H. Lillo, J. Iturrieta y R. Gómez; L. Acosta;

L. Zárate. DT: V. Godoy

Estadio: Juan A. García

Árbitro: Francisco Acosta