Cuestionan que Macri recortó becas de investigación a prematuros

#MediodiasDelPlata / Desde su experiencia, Justo, más conocido como el “Mono” expresó que "uno está todo el tiempo entre el dolor y la mayor felicidad del mundo". Sin embargo, señaló que tras los 135 días que vivieron en terapia "si mi hijo estaba luchándola, cómo no iba a luchar yo", y remarcó que "en esa situación lo único que uno puede hacer es estar y estar bien, porque el bebé recibe todo".

Desde el lado frío, Salim consideró que "hay falta información", motivo por el cual se juntaron con una Red de Familias de Prematuros, "queremos una ley para que se les dé una atención adecuada, porque no sólo hay que engordarlos, sino que también hay que hacerles un seguimiento en toda su vida y eso debería estar cubierto; y que haya más información para las madres porque tienen derecho a saber lo que le pasa a su hijo".

En cuanto a las obras sociales, cuestionó que "era una pelea porque las clínicas te sobrefacturan, aprovechándose la situación vulnerable, y la obra social no lo quiere cubrir; entonces no te toman como paciente sino como un cliente". Además, insistió que "el sistema de salud cada vez se degrada más, la mortalidad en prematuros es altísima". A nivel nacional, criticó que "Macri recortó las becas a los que estudian sobre partos prematuros en el Conicet, no se puede recortar el presupuesto para este tipo de cosas, hay gente que está estudiando cómo salvar a prematuros".

Por otro lado, desde el sistema apuntó que "en el nacimiento solamente tuve 3 días de paternidad, y tuve que pedir vacaciones y compensatorio para estar con mi mujer y el bebé", justificando que "está demostrado científicamente que mientras más acompañamiento tenga el bebé tiene más chances de vivir". En ese sentido, pretendió que se debería tener consideración.

A pesar de ser un momento duro, el padre de Ilich informó que "entre un 15 y 20% de bebés prematuros son los que sobreviven" y propuso que en este Día Mundial del Prematuro, "hay que celebrar por lo que lograron salir de la neo, y acordarse siempre de los que bebés que no pudieron hacerlo".