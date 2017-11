Una salteña denuncia por Facebook la violencia que sufre por parte de su pareja

Este es el dramático relato de esta joven salteña en su cuenta de Facebook, demostrando el terrible pasar que le hace pasar un sujeto, padre de una hija en común, pero que ejerce hechos de violencia de manera constante.

Dice además que la Policía no le quiso tomar la denuncia. Una muestra de coraje y decisión:

Que triste pasar por esto ! Ya no quiero quedar callada ya no puedooo! Salir a la calle y temer por mi vida ? Algunos pensaran que estoy exagerando pero es asi ! Fui a festejar el cumpleaños con mi hermano ! Ni una noche tranquilaa ! Me vanque golpes insultos mal tratos y mucho mas pero ya Basta ! Quiero vivir tranquila ! Golpearmee por estar con amigos ? Desde cuando te creeiste dueño de mi? Acaso soy un animal? Ni siquiera mostraste interes por tu hija pero si yo salgo con pollera Corta soy una puta , si tengo amigos ya me hice Culiar ! Temer por mi vida ? Pero quien sos voooos ? Ya no lo guardoooo Mas y perdon ami familia por callar todo esto cada vez eran mas graves los problemas y golpes hasta llegaste a dejarme sin aire ! Por el hecho que tu mamá te atienda en una cuna de oro y se la tipica señora antigua devota del machismo! Yooo nooo mis papas me criaron con mucho amor para que vos me lo arrebates ! Ya noo calló maaas ! Ya estoy hartaaaa de tenerteee Miedooo! No sos nadieeee sos un pedazoo de zorete que no me dejaba crecer pero aca estoy con la frente en alta ! No te pido nada para Lara por q cada vez q lo hacia , saltabas con tu furia ! Aprendi que no depende de vos para vivir es mas que sin vos esta mucho Mejor ! Por simple hecho de mirarte y tenerte miedo ! Ya estoy hartaaáaaaa .como decia tu mamá si yo no te atiendo, como un rey te podias buscarte otra persona y dejarme solaa ! que no tenga celular por q voy a ir a putiar que no tenga face por que me van a chamullar que no valla ala escuela por que voy a buscar macho . Que no valla ami casa por q iva a boludiar ! Que si venias tomado que te espere cn la comida ! NOOO NOO Y NOOOO GRACIAS A DIOS TENGO TODO EL APOYO DE MI FAMILIA PARA SALIR ADELANTE ! BASTA POR FAVOR ! DEJAME VIVIR ! NO QUIERO SER LA PROXIMA QUE SALGA EN LAS NOTICIAS ! ENCONTRADA SIN VIDAA ! YA NO SE QUE HACER ! LA POLICIA NO ME QUISO TOMAR LA DENUNCIA ! CADA VEZSON Y FUERON PEORES LOS GOLPE . LAS PESADILLAS SON RECORDAR CUANDO ME AMENAZASTE CON UN CUCHILLO ! POR FAVOR BASTAAAAAAAAAAAAA! QUIERO VIVIR