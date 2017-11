Cristina cuestionó reformas del Gobierno: "Nos quieren peleándonos entre nosotros"

Al cerrar el Encuentro de Mujeres Peronistas del Norte Grande en la localidad de "El Cadillal" en Tucumán, la exmandataria subrayó: "Nos quieren envolver en discusiones inútiles, entre nosotros, no le voy a dar el gusto a nadie. Que no me vengan con ´Cristina sí, Cristina no´, venime con ´trabajadores sí o trabajadores no´. No me jodan más".

"Ellos nos quieren peleándonos entre nosotros. Conmigo no cuenten para eso", resaltó la senadora electa por Buenos Aires y consideró que las "ideas nuevas" que propone el gobierno "son más viejas que la injusticia".



Invitada a participar del encuentro por la exsenadora Beatriz Rojkés, Cristina Kirchner habló del "régimen macrista", en el que -según dijo- "las normas no son las de la Constitución, ni las del estado de derecho".



"Faltan apenas 20 días para que ingresen los nuevos legisladores ¿Qué es este apuro repentino de tratar todo? ¿Miedo a qué y a quién? si tienen la razón", señaló la expresidenta, que criticó las reformas laboral, impositiva y previsional que impulsa la Casa Rosada.



A su entender, el Gobierno "intenta presentarlos como proyectos separados, pero son tres patas de un mismo proyecto que apunta a destruir derechos". "Es la vida de todos ustedes la que se va a debatir en estos días en el Parlamento argentino, no dejen que lo hagan a puertas cerradas. Lo menos que podemos exigir es un debate amplio.



Queremos escuchar a todos los representantes de los trabajadores, que queden constancias", enfatizó. Y agregó: "Sin pretender tener la razón queremos que nos expliquen en un debate público y participativo por qué las políticas que llevaron al país a las crisis ahora van a dar resultado".



Al presentar a la líder de Unidad Ciudadana, Rojkés señaló: "Hemos cumplido el sueño de que Cristina esté en Tucumán. Desde la organización de mujeres estamos tratando de demostrar que la única manera de enfrentarse a esta Argentina que está desordenando la vida de los argentinos es estar unidos. Vamos a trabajar juntos para no seguir perdiendo derechos".



La exsenadora nacional consideró que "no son momentos de divisiones en el movimiento" y sostuvo que los peronistas deben "trabajar juntos para volver a ser gobierno".



Antes del acto, la exmandataria se reunió con representantes de más de 40 gremios pertenecientes a la CGT regional Tucumán, con quienes analizó la reforma laboral del Gobierno. Además, se entrevistó con organismos de derechos humanos y científicos del Conicet de la provincia, además de diputados nacionales, legisladores, concejales y dirigentes locales.