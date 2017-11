La Armada confirmó que el ruido registrado durante la búsqueda del Ara San Juan "no corresponde a un submarino"

La Nación/ Luego de que esta tarde se conociera que en el área de búsqueda del ARA San Juan varias naves habían registrado y grabado un "ruido" desde la Armada informaron que esos sonidos fueron procesados y que "no corresponden a un submarino". Sin embargo, realizarán un barrido por la zona.

"El ruido se analizó y no corresponde a un submarino, a un patrón de golpes de casco en sistema morse", dijo a la prensa el vocero de la Armada, Enrique Balbi. "Es un ruido continuo, constante, que podría llegar a ser ruido biológico".

·No obstante, vamos a aprovechar las navegaciones en la zona para hacer un barrido por el mismo punto donde se registró el ruido, para que no queden dudas y descartar si este ruido, como dice el estudio, no es de un submarino y no es de golpe de casco con señal de morse", agregó.