Video: almacenera frustró un robo con el agua hirviendo del mate

Una mujer evitó el asalto que había sufrido segundos antes al arrojarle agua caliente al delincuente que ya se había quedado con dinero de la caja. La valiente almacenera logró neutralizar así al sujeto, que terminó escapando. Todo quedó registrado en un video.

El inusual hecho ocurrió en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Según informaron medios locales, el hecho ocurrió ayer alrededor de las 9 en una despensa ubicada en calle Zamenhof al 500, en el barrio Villa del Parque.

Un sujeto con capucha ingresó al comercio y amenazó con un cuchillo de carnicero a la dueña del lugar exigiéndole dinero.

La mujer le entregó una riñonera con parte de la recaudación, pero el delincuente quería más efectivo y comenzó a lanzar puntazos hacia la víctima. Rápida de reflejos, la comerciante tomó un termo y le tiró agua caliente.

Según puede observarse en el video de una cámara de seguridad difundido por el sitio Rafaela Noticias, la mujer corrió al ladrón, que terminó por desistir y escapar para evitar las quemaduras.

“Yo trabajo de lunes a lunes y no puede ser que esta gente esté robándonos. Me defendí con agua caliente porque me cuesta mucho estar todos los días acá", contó la víctima.

Fuente: Diario Rafaela Noticias