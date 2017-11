Yarade anticipa aumentos en el agua y en el boleto del colectivo

A horas de asumir como jefe de Gabinete de la provincia, Fernando Yarade, hizo referencia a la situación económica de la provincia. "Por ahora no tenemos previsto el bono de fin de año", indicó.

El contador habló de la empresa Aguas del Norte y adelantó que habrá un readecuamiento en la tarifa. "Los servicios no van a ser buenos si no hay tarifas adecuadas. La empresa tiene que sincerarse; pierde mucha plata todos los meses. Estamos preocupados por el desfinanciamiento que tiene".

Yarade fue contundente al asegurar que la prioridad de la provincia son "los sueldos y el aguinaldo, cumplir en tiempo y forma". "Por ahora no tenemos previsto el bono de fin de año".







Transporte

Respecto a Saeta consideró que en Salta "tenemos el precio de colectivo más barato del país, está bueno si sería una provincia que le sobra. Tenemos que readecuar el precio del boleto mínimamente a lo que pasa en las provincias vecinas. Hay que decirle la verdad a la gente, hay una diferencia de más de 4, 5 pesos". Sobre la gratuidad del boleto sostuvo que seguirá aunque no comparte que los fines de semana los estudiantes no paguen el servicio. "El estado tiene que poner más de mil millones de pesos que no los tiene".

En cuanto a la relación provincia municipio destacó "Queremos trabajar en conjunto con la municipalidad de Salta. Incluso la semana pasada estuvimos trabajando con Pablo Outes - una de las manos derechas del intendente salteño- y con el intendente -Gustavo Sáenz- hablando varios temas en común: AMT, el Copaus, Aguas del Norte, son muchos temas que tienen la agenda en común. Los objetivos son comunes. El Área Metropolitana va a seguir" manifestó el funcionario designado.