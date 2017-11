Famosa actriz se mostró en bikini a los 52: "Perdón la blancura"

Las altas temperaturas se hicieron presente en la ciudad de Buenos Aires y muchos famosos le dieron inicio a la temporada de pileta en las redes sociales, espacio virtual en el que dejan asomar asiduamente sus días de relax al sol y en el agua.



Activa en Instagram, Inés Estévez (52) no escapó a esa ecuación y publicó una jornada veraniega que compartió son sus hijas y su perro.



"Estrenando biquini mix de Pink y Su, regalito de @bumbumshowroom. Inaugurando la pile el día antes del gran ND. Amo Noviembre. (Sorry la blancura). Fotos: Vida", escribió la actriz de El Maestro, junto a una secuencia de imágenes súper distendidas que le tomó una de sus niñas, en donde se la ve luciendo su figura al natural, jugando con su mascota y nadando plácidamente en la pileta.



Mirá las fotos: