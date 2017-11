Robaron y atacaron con un pitbull a una mujer, les dieron sólo tres años de prisión

Insólito, una pareja que entró en la vivienda de una mujer en el barrio San Isidro, el seis de mayo pasado, intentó llevarse una máquina de coser, la golpeó y atacó con un pitbull fue condenada a tres años de prisión en ejecución condicional.

El juez Federico Diez tomó la decisión tras un juicio abreviado. Nicolás Jonathan Gutiérrez y Ayelén Alejandra Flores no sólo no irán a prisión sino que únicamente deberán cumplir con ciertas normas de conducta, a pesar de que él no haya cumplido con la prisión domiciliaria que le fue otorgada durante las investigaciones.

Aquel seis de mayo, ambos apedrearon la casa de la víctima porque buscaban a su hermano por un aparente ajuste de cuentas. Al no encontrarlo ingresaron en la vivienda y se llevaron una máquina de coser, la única herramienta de trabajo de la víctima. Cuando escapaban ella los siguió hasta la equina e intentó evitar el robo.

Testigos aseguraron que fue tirada al suelo golpeada y pateada. No conformes con eso le dieron la orden de ataque al perro que la tomó del cuello provocándole una grave herida que necesitó de 52 puntos. Los vecinos la auxiliaron.

A pesar de la gravedad del hecho y luego de que ambos acepten haber sido los autores materiales recibieron una pena mínima.