¿Por qué es tan difícil encontrar un submarino que desaparece, como pasó con el ARA San Juan de Argentina?

La última vez que el submarino de la Armada argentina ARA San Juan envió una señal fue el miércoles 15 de noviembre. Ese día el capitán reportó "un principio de avería" en el sistema de baterías, describiendo el problema mecánico como un "cortocircuito". Desde la costa argentina le pidieron que regresara de inmediato a la base en Mar del Plata. Luego, el submarino se desvaneció.



1- ¿Por qué los submarinos no pueden ser detectados?



Los submarinos están diseñados para ser difíciles de detectar, ya que suelen participar en operaciones secretas de vigilancia.

Robert Farley, un profesor de la Universidad de Kentucky (EE.UU.) que ha escrito sobre el tema, explica que es difícil rastrear un submarino si se encuentra "descansando" en el fondo del mar, dado que no hace ningún "ruido".

En esa situación, "el ruido, que de otro modo sería captado por el llamado sonar pasivo, está distorsionado y (el submarino) se ve por el sonar activo como si furea el fondo del mar", dice.



2- Entonces, ¿cómo es posible encontrar a un submarino?



Hay varias formas en que el capitán o la tripulación pueden dar a conocer su ubicación si están en peligro.

Estos métodos incluyen desde enviar llamadas de señal hasta establecer contactos con bases navales o buques aliados, así como también liberar un dispositivo que flota hacia la superficie pero permanece unido al submarino.



3- ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir sumergida una tripulación?



La cantidad de días que una tripulación puede sobrevivir depende de cuánto tiempo hayan estado realizando las tareas bajo el agua y qué tan bien preparados estén para perder energía.

"Si se cargaron las baterías y se actualizó el aire", dice Farley, "las perspectivas son alentadoras".

En relación con el submarino argentino, afirma que este periodo de supervivencia "parece ser de diez días si estaban bien preparados".



4- ¿Cómo se entrena a la tripulación para esta situación?



Aprender a reducir la velocidad de la respiración para conservar el oxígeno es uno de los conocimientos más importantes para todo tripulante de un submarino.

Farley dice que es algo difícil de lograr, más en circunstancias de emergencia: "Asumo que ya se le advirtió a la tripulación que reduzca la actividad respiratoria yel habla para ahorrar oxígeno".

Las condiciones de encierro, que probablemente sean frías y húmedas, pueden tener un impacto perjudicial en la moral, pero el personal a bordo está bien entrenado y disciplinado para tal situación.

Es probable que establezcan rutinas para estar lo más cómodos posible al tiempo que minimizan sus movimientos y se apoyan unos a otros mientras esperan el rescate.



5- ¿Qué puede haber salido mal?



En el caso del ARA San Juan desaparecido todavía no se sabe.

Pero, según Farley, es posible que se haya producido una falla eléctrica tras reportarse la avería en las baterías del submarino.

Esta falla mecánica podría apagar tanto los motores como el sistema de comunicación, explica.



6- ¿Existe algún plan para este tipo de situaciones?



En el caso de que un submarino sufra problemas mecánicos al intentar regresar a la superficie, se pueden implementar distintos procedimientos para ayudarlo.

Por ejemplo, se pueden vaciar los tanques de combustible o de lastre y llenarlos de aire para así llevar el submarino a la superficie y controlar la flotabilidad.

Los submarinos también tienen pequeños hidroaviones, que son como alas que se ajustan para permitir que el agua viaje en diferentes direcciones a medida que el barco inclina su proa y popa hacia arriba o hacia abajo para asistir su movimiento.



7- ¿Cuáles son los principales peligros?



El principal riesgo ante una posible escasez de oxígeno y acumulación de monóxido de carbono es la sofocación.

El oxígeno se puede suministrar a través de tanques o máquinas que realizan un proceso llamado "electrólisis", que separan componentes como el agua y el oxígeno. Sin embargo, la falta de energía obstaculizará este proceso y el suministro puede irse agotando gradualmente.



Pero hay otros peligros que también podrían entrar en juego.



Farley señala que si un compartimiento dentro de un submarino atrapado se inunda, esto puede provocar "incendios repentinos y otros problemas" a medida que el aire se va comprimiendo.



Submarino ARA San Juan



Perdido desde el 15 de noviembre



Construido en Alemania en 1983



Longitud: 66 metros



Tripulación a bordo: 44



Velocidad máxima de navegación: 45 km/h