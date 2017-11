“No perdemos la fe, queremos que nuestro hijo vuelva a casa”

Hace 10 años, Luis Nolasco, un joven salteño de 30 años, dejó la provincia para instalarse en Miramar y formar parte de la Armada Argentina. El, junto a otras 43 vidas, son buscados intensamente desde el miércoles pasado, momento de la última comunicación con el submarino ARA San Juan, en el que viajan.

En Salta, sus padres ruegan por su aparición y esperan pronto recibir la noticia de que encontraron finalmente la nave. “Uno se desespera de pensar como están ahí adentro, en que situación pueden estar ahí adentro, y se me viene mucha imaginación en mi mente, en mi cabeza,” dijo su madre, Alicia López, a Canal 11.

Con lágrimas en sus ojos, la mujer contó que Luis tiene dos pequeñas hijas de 7 y 4 años, quienes despiertan cada mañana preguntando por su papá. “Lo aman y día a día preguntan por él. Su mamá ya no sabe que decirle, me dijo que ya no aguanta y que quería irse a la base,” expresó.

En tanto, Miguel Nolasco, su padre, con mucha fortaleza y esperanza, confía en que el infierno que están viviendo por estos días, tendrá un final feliz. “Ahora estamos más tranquilos porque los vecinos hacen una cadena de oración, encargamos misa, el padre rezó mucho por ellos. Estamos tratando de salir adelante, no perdemos la fe, queremos que nuestro hijo vuelva a la casa,” manifestó.