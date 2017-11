“Hay que potenciar las cosas que se hicieron bien y corregir lo que haga falta”

En el marco del acto de asunción de los nuevos integrantes del Gobierno Provincial, Paula Bibini, ministra de Ambiente, Producción y Trabajo, ante las cámaras de InformateSalta, consideró una gran alegría y un honor que el gobernador y su equipo hayan pensando en ella para ocupar el cargo.

Además sostuvo que fue todo un reto renunciar a la actividad privada para emprender un nuevo camino. “Yo puedo poner mis conocimientos, mi capacidad, mi experiencia y puedo trabajar con la gente de manera articulada, he tenido excelentes resultados en la parte privada, me ha ido muy bien, y creo que es momento de devolverle a la sociedad todo lo que yo he tenido desde mi actividad”, dijo.

Con respecto a los desafíos, sostuvo que buscarán trabajar de manera mancomunada para darle eficiencia al Estado. “Si uno trabaja de manera conjunta y coordinada va a tener mejores logros, se vienen cambios estructurales muy importantes para la Argentina que requieren acuerdos, las provincias juegan un rol y un papel preponderante”, manifestó.

En cuanto a su experiencia, manifestó que tuvo algunos años de experiencia como empleada pública y después se dedicó al sector privado. “Ya hace dos años que estoy trabajando en Buenos Aires, en una empresa vinculada al banco Nación, que otorga financiamiento para que las PYMES puedan acceder al crédito desde la parte gremial, empresarial”, sostuvo.

Sobre su perfil, señaló que es una mujer que le gusta ir ganando espacios y reconocimiento. “Yo creo que eso se logra con trabajo, dedicación, compromiso y honestidad, busqué que mi equipo reúna esos valores, que tengan ganas, vocación de servicio y que se puedan dedicar a trabajar en los problemas de la gente”, describió.

Por último, indicó que lo que pretende es comenzar a articular con los ministerios y las diferentes secretarias para ser más rápidos. “Mi objetivo es potenciar el trabajo que se venía haciendo, a las cosas que se hacen bien, hay que darles continuidad, y a las demás corregirlas y mejorarlas”, finalizó.