Así lo aseguró Fernando Yarade, jefe de Gabinete de Ministros, quien explicó que van a ser muy cautos a la hora de la asignación de los recursos. “La política de endeudarse no va más”, sentenció. Además habló del aumento del servicio de transporte y agua.

En el marco del acto de asunción de los nuevos integrantes del Gobierno Provincial, Fernando Yarade, jefe de Gabinete de Ministros, ante las cámaras de InformateSalta, señaló que van a ser muy cautos a la hora de la asignación de los recursos ya que el objetivo es procurar la solvencia del Estado.

En ese contexto, manifestó que hay un déficit consolidado de todas las provincias de 87 mil millones, que el gobierno nacional pretende reducir a 44 mil millones. “Para algunos no hay otra salida que seguir endeudándose y me parece que todos somos conscientes que esto no va a más, el Estado tiene que ganar en solvencia, necesitamos el equilibrio”, dijo.

En relación al presupuesto, manifestó que va a tener ciertas modificaciones. “Queremos generar la mejor asignación de los recursos, y en esa fuerte búsqueda, queremos estructuras ágiles, más chicas y eficientes”, sostuvo.

Además agregó que no se puede brindar un servicio de calidad si no se cobra la tarifa que corresponde. “Hoy por hoy los organismos como Aguas de Salta y Saeta necesitan un aporte y el Estado necesita endeudarse, vamos a hacer implacables en la búsqueda de mayores recursos y el equilibrio de la provincia”, señaló.

Con respecto a la elección de Gabinete, señaló que se buscó personas idóneas que tengan un conocimiento acabado del lugar que iban a ocupar. “Cada una de las personas que elegimos va a honrar el cargo, le vamos a dar todas las posibilidad para que lo hagan”, afirmó.

Sobre su situación particular, manifestó que es una responsabilidad que lo halaga y a su vez representa un enorme desafío. “Es un contexto difícil para las provincias y los municipios”, manifestó.

Finalmente, aseguró que sigue siendo miembro del Partido Justicialista. “Tenemos una excelente relación, sigo participando”, concluyó.