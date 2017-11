Cinco hombres la abusaron, apuñalaron a sus hijos y asesinaron a su perra

El sábado 11 de noviembre, Fernanda entró a ducharse mientras el resto de su familia dormía en su casa de Los Hornos, La Plata, Buenos Aires. Sin embargo, repentinamente comenzó a escuchar ruidos dentro de la vivienda, y antes de que pudiera alertarse sobre lo que sucedía, cinco hombres irrumpieron en el baño para abusarla y golpearla.



Además, apuñalaron a los dos hijos de la víctima, y antes de irse de la casa, asesinaron a la perra de la familia. Los jóvenes fueron identificados pero aún siguen en libertad.



Todo comenzó unos pocos días antes del ataque, cuando los hijos de Fernanda mantuvieron una discusión con unos vecinos del barrio. Aunque en ese entonces el hecho no pasó a mayores, lo cierto es que los cinco hombres decidieron vengarse de los dos jóvenes.



"Yo me estaba bañando cuando escuché ruidos y gritos en mi casa. En ese momento, me sacaron de la ducha y comenzaron a manosearme y golpearme en todo el cuerpo. Me amenazaron y pegaron en reiteradas oportunidades", explicó la víctima en diálogo con el diario Hoy.



"Fue de una brutalidad tremenda lo que nos hicieron", dijo la mujer de 39 años, y ante la pregunta, aseguró que los cinco atacantes no se conformaron con abusarla, sino que también sus dos hijos, de 17 y 20 años, fueron apuñalados por los agresores.





Los agresores fueron identificados. pero siguen en libertad.



“Al menor le dieron tres puñaladas y al mayor una", aseguró Fernanda, y luego contó que la pesadilla no terminó ahí, ya que antes de fugarse, los delincuentes le hicieron un profundo corte a su perra Pit Bull, lo que provocó la muerte del animal.





Dos jóvenes resultaron apuñalados por 5 hombres en una vivienda de Los Hornos.



Los agresores fueron identificados por la policía, pero todavía siguen libres, y amenazan a la familia con prenderle fuego la casa. "Son personas con antecedentes, otros vecinos de la zona están asustados también, porque andan armados y son peligrosos", contó Fernanda.



"Vivimos amenazados", remarcó por último la víctima, y confirmó que desde que se produjo el ataque, tuvieron que mudarse para su protección.