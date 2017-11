Padre lucha por la custodia de su hija pero la justicia se la niega

Rodrigo Campos, padre de una menor de 3 años, contó por FM Aries que el 29 de septiembre pasado, jugando con su hijita, ella le confesó que la pareja de su mamá le tocaba la vagina y le hacía doler. Inmediatamente se presentó en el Materno Infantil para constatar el abuso, allí le explicaron que debía haber una denuncia penal. En ese momento fue asistido por una trabajadora social y tras esto se presentó en la comisaría 3ª donde luego de radicar logró que la menor sea revisada por el médico legal.

El profesional que la revisó confirmó que la nena tenía lastimado el himen y en la colita presentaba enrojecimiento, en ese momento el médico le brindó el informe que fue remitido a Jujuy ya que el hecho ocurrió en dicha provincia.

Tras este hecho el sujeto señalado por la nena, estuvo prófugo 3 semanas y fue detenido recientemente. En tanto Campos no logra ver a su pequeña hace más de 2 semanas, ya que a pesar de haberse constatado el abuso y haber pedido la medida cautelar, la Jueza de persona y familia, Noemí Güemes dispuso que regrese al hogar donde fue abusada y estuvo conviviendo hasta no hace mucho con el sujeto a pesar de tener prohibición de acercamiento. Incluso en una ocasión, el acusado, ya con pedido de captura, se presentó con su ex mujer en su domicilio en Salta a retirar a la menor, momento en el cual él decidió no entregársela y hacer una exposición en la comisaría 3ª.



Angustiado, el padre relató:“Yo busco a mi hija el viernes, me la llevo, el lunes se presenta a mi casa con esta persona a buscar otra vez a la nena, en ese momento me fui a la comisaría 3ª e hice la exposición, no le hice entrega, a los pocos días me llega otra notificación del poder Judicial que me presente con la bebé y no me creyeron en absoluto y mi ex pareja me hizo denuncias por amenazas”

Ante toda esta disputa, Campos lo único que consiguió fue que la Jueza de Jujuy le retire el régimen de visitas, por lo cual no ve a su hija hace más de 2 semanas. En tanto el sujeto acusado por el abuso, tras 3 semanas de estar prófugo, esta detenido. “La jueza dictamina que yo soy el que está hostigando, el que está exponiendo a la bebé a todas estas cosas” contó.

Ahora Rodrigo, quien debió mudarse a Jujuy y aguarda que le restituyan a su hija tras haber hecho una denuncia en el Juzgado de Violencia de Género, junto a la doctora Romina Vargas, que el jueves resolvió que debe vivir con él, en su nuevo domicilio en la provincia de Jujuy, al que ya fueron asistentes sociales y todo indicaría que debe estar a su cargo.