ARA San Juan: “Hasta el momento no tenemos ningún rastro”

La intensa búsqueda del ARA San Juan continúa en el mar argentino con buques y aviones de la Armada Argentina, Brasil, Gran Bretaña y Estados Unidos. Enrique Balbi, vocero de la fuerza confirmó que ayer a las 19 un buque inglés divisó tres bengalas, dos naranjas y una blanca. “Esto fue informado a puerto Belgrano y se desplegó tres unidades de superficie de la Armada Argentina que también estaba patrullando en el área” agregó.

El resultado del patrullaje fue negativo ya que no se registró ningún contacto o presencia térmica del submarino de forma activa ni pasiva. “No hay ningún contacto” sostuvo Balbi durante el contacto con la prensa.

Tras este indicio se rastreó, además con un avión de la marina de Brasil que voló debajo de los 300 metros con un detector de anomalías magnéticas. “Realizó varios vuelos y no pudo detectar ningún tipo de anomalía magnética infrarroja. Se rastreó al este de la península de Valdés en la milla 200, en la misma área que el submarino hubiese seguido para la ciudad del Mar del Plata” dijo Balbi.

Además, el vocero de la Armada Argentina manifestó que el día de hoy se tendrán buenas condiciones meteorológicas por lo que el objetivo es optimizar todos los medios abocados a la búsqueda del ARA San Juan, perdido desde hace una semana en mar argentino. Mañana se complicaría nuevamente el tiempo y dificultaría la búsqueda.

“Hasta el momento no tenemos ningún rastro. Estamos en la parte crítica, porque estamos en el séptimo día, por el tema del oxígeno” agregó Enrique Balbi. Explicó que no se descarta ninguna hipótesis por lo que esta situación se vería fundamentada en que el submarino podría no poder emerger para renovar el aire.

Aseguró que se realiza un esfuerzo permanente por parte de toda la fuerza nacional e internacional para encontrar a los 44 tripulantes que salieron de Ushuaia la semana pasada rumbo a Mar del Plata.

Finalmente, se dirigió a las familias de cada uno de los tripulantes: “El mensaje para la familia es que no pierdan las esperanzas. La Armada Argentina busca transmitir tranquilidad de manera diaria de que estamos llevando a cabo un operativo de extrema magnitud con países extranjeros que se han ofrecido para esta búsqueda humanitaria con alta tecnología. Les transmito que no pierdan las esperanzas que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles y que apenas tengamos noticias buenas o no tan buenas le vamos a decir inmediatamente y la verdad” concluyó.