La nueva vida de Florencia Peña dividida en dos hogares

El jueves 12 de octubre por la tarde, Florencia Peña (43) se convirtió en mamá de Felipe, fruto de su relación con el abogado salteño Ramiro Ponce de León (43). La familia de la actriz se completa con Tomás (14) y Juan (9), los hijos que tuvo en su relación pasada con el músico Mariano Otero.



Desde entonces, Florencia desdobla su vida entre sus hogares: uno en la ciudad de Buenos Aires y otro en la ciudad de Salta. Y la flamante mamá compartió varias postales de sus días en el noroeste argentino en su cuenta personal de Instagram.



“Caminata. Atardecer. #Salta”, comentó en una imagen junto a Ramiro, en plena sesión de ejercicios. “Nuestro lugar en el mundo. Juani y yo. #Salta”, escribió en otra tierna foto junto a uno de sus hijos, embelesada con las preciosas vistas de la provincia.



“Ahora dormir no es como antes... Soy como un ente, no estoy pudiendo hacer nada porque me duermo parada... Felipe es muy salteño, muy pachorrón. Si durmiera de noche, sería genial”, confesó días atrás entre risas sobre la nueva etapa.



Mirá las fotos: