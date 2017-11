Terrón Villagrán permanecerá en la cárcel de Villa Las Rosas

Su abogado explicó que la prisión domiciliaria para recuperarse de una operación impone un protocolo de seguridad que la familia no aceptó. En estos momentos se encuentra en su celda.

Luego que se conozca la aprobación de la justicia para que Francisco Terrón Villagrán goce de una prisión domiciliaria por 30 días tras ser operado de una hernia de disco, su abogado Darío Palmier, contó que el protocolo de seguridad impuesto no fue aceptado por la familia y finalmente regresó al su celda en el penal de Villa las Rosas.

“Mi cliente está viviendo una situación bastante complicada. Tras la cirugía los médicos determinaron que necesita estar en condiciones higiénicas, pero resulta que las condiciones para que reciba la prisión domiciliaria son más extremas que en la cárcel. Debe permanecer esposado a la cama, en un cuarto solo y alejado de la familia con custodia permanente”, dijo su abogado por FM Aries.

Las condiciones no fueron aceptadas por la familia alegando vivir una profunda depresión después de lo ocurrido y que esta situación la agravaría. La situación devino en que al “no ser recibido tampoco en el hospital San Bernardo vuelva a la cárcel. No está en el hospital para los internos, sino en su celda”, detalló.

Mientras planean pedir la flexibilidad de las condiciones, contó que por disposiciones médicas debe permanecer en un lugar higiénico y que garantice su rehabilitación. “Él está mal espiritual y psíquicamente. Atraviesa un estado de nervios y queremos dejar en claro que un hombre operado no representa ningún peligro de fuga”, finalizó.

Terrón Villagrán está condenado por abuso sexual gravemente, abuso sexual simple en concurso real y por distribución y facilitación de pornografía infantil y cumple una condena de cinco años y nueve meses.