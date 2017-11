De los 33 mineros chilenos a la tripulación del ARA: "aférrense a nuestro milagro"

Uno de los 33 mineros chilenos que fueron rescatados en 2010 sumó sus palabras de apoyo a la tripulación del submarino perdido, el ARA San Juan, que lleva una semana sin comunicarse con ningún puerto.



"Muchas veces el ’te entiendo’ queda en una intención o una manera de decir. Pero en este caso mis sentimientos son súper reales. Estos 44 hermanos hoy en día están en un espacio tremendamente reducido, muy distinto a lo nuestro", expresó Mario Sepúlveda a Clarín.



"Ojalá que los tripulantes se acuerden de nosotros. Que se aferren a nuestro milagro y no pierdan las esperanzas. Si pudiesen escucharnos les diríamos que estén bien organizados, haciendo caso a todo lo que decidan. Eso también fue lo que nos salvó", aseguró el ex minero de 47 años.



Sepúlveda explicó que desde el primer día racionaron la comida y que "afortunadamente" tenían oxígeno gracias a los túneles de la mina. "El tema del oxígeno es infinitamente peor para ellos", señaló.



"Estamos mandándonos mensajes permanentemente con mis compañeros mineros", explicó Sepúlveda en referencia a sus chats con Omar Reygadas, Daniel Herrera. Franklin Lobos, Pablo Rojas y Carlos Barrios.



Su escueto "estamos bien en el refugio los 33" de los mineros dio la vuelta al mundo, y no era para menos: todos habían sobrevivido al derrumbe en la mina San José de Copiapó, Chile, y se encontraban en una cámara a 750 metros de profundidad.



De ahí los rescataron tras 70 días de angustiosa espera con una cápsula desarrollada para el caso donde entraba de a un hombre por viaje.



En el caso del submarino perdido, hace 10 días que zarpó de Ushuaia y lleva una semana incomunicado, por lo que es buscado por la Armada argentina las de Uruguay, Brasil, Perú, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Noruega.