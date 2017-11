Escándalo: Maradona quiere la prisión preventiva para Giannina

Esto surge luego de que el abogado de Diego la acusara de entorpecer la investigación por la supuesta evasión de su madre. No tienen paz.

Matías Morla aseguró que la Justicia va contra Giannina Maradona en la causa por administración fraudulenta contra Claudia Villafañe La acusación contra la hija menor de Diego Maradona es la de "entorpecimiento probatorio", ya que en plena investigación viajó a Uruguay para hacer movimientos bancarios.

"¿Qué va a hacer el padre? ¿Le va a hablar al juez y pedirle que no la detenga? Eso lo determina el juez. No podés detener la investigación porque hay fiscal, un juez, el FBI. En la evasión impositiva la víctima no es Maradona, es el Estado", agregó.

Ante estas declaraciones, Giannina se pronunció en las redes sociales con un picante mensaje en respuesta a los dichos de Morla: "Sabe dónde vivo. Que vengan cuando quieran. Por las dudas, yo no estoy más en segurola y la habana".