Búsqueda del ARA San Juan: “Pido a Dios que aparezcan bien”

Tras ocho días sin rastros del submarino ARA San Juan, Faustino Arjona, papá de Ramiro, uno de los 7 marinos salteños que cumplía tareas en el buque que partió de Ushuaia a Mar del Plata, ante las cámaras de Somos Salta, contó que reza todos los días pidiendo que los 44 tripulantes aparezcan bien.

Pese al momento de incertidumbre, manifestó que decidió no viajar a la base para seguir el minuto a minuto. “Mis jefes me ofrecieron el pasaje, licencia, lo que necesite, pero por consejo de la familia y de mi hija que está allá, me quedé, allá es más torturador. Por ratos me encierro solo en la oficina y lloro”, dijo.

Faustino contó que Ramiro hace 15 años pertenece a la Marina, está casado con una joven de Quijano, que también es miembro de la fuerza, y tiene dos hijos: una adolescente de 15 años y un varón que cumplió 8 años el jueves pasado y extrañó su presencia.

Emocionado, contó que la última conexión que tuvo con su hijo fue minutos antes de que abordará el buque para regresar a Mar del Plata. “El viernes mi otro hijo me mandó un mensaje diciendo que habían perdido comunicaciones con el submarino en el que venía Ramiro, y desde entonces ruego a Dios por los 44, para que regresen todos juntos”, sostuvo.

Por último, contó que está atento a cualquier novedad o mínimo detalle. “Todos los días, con mi hermana y mi sobrina, estamos a cada rato comunicándonos ante cualquier pequeña novedad, ahora se me está endureciendo un poco el corazón, pero viernes, sábado y domingo fue fatal”, dijo.

Siempre con buen humor

Faustino contó que Ramiro es un chico especial, que más allá que tenga problemas como cualquier ser humano, siempre se muestra de buen humor. “En las vacaciones cuando viene nunca habla de trabajo, disfruta sus vacaciones, y cuando vos menos pensás ya tiene que regresar”, finalizó.