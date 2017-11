Docentes privados ya pueden cobrar la primera cuota de la suma extraordinaria

El secretario general de SADOP, Mario Palavecino, confirmó a InformateSalta que el dinero ya fue depositado y que a partir de hoy los docentes pueden pasar a cobrarlo a través de cajeros automáticos.

“Ayer se logró destrabar la situación. A las 18:30 horas se hizo la transferencia desde finanzas del ministerio de Educación. Me confirmaron que hoy ya está disponible en los cajeros automáticos. Me comuniqué con docentes y me confirmaron que efectivamente está el dinero depositado”, indicó en InformateSalta.

Las cuotas restantes serán depositadas en los meses de diciembre y enero, cumpliendo con lo acordado en las últimas negociaciones salariales.