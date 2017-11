Cuánto piden por un auto modelo 86 a GNC que fue de Maradona

Los coleccionistas son especiales. Con tal de tener en su poder determinado objeto están dispuestos a recorrer medio mundo, a hacer eternos trámites o a pagar cifras insólitas. Diego Armando Maradona es una de las personalidades que más fanáticos tiene a lo largo y a lo ancho del planeta. Y hacerse de una camiseta, un par de botines o un pantaloncito del Diez es un triunfo para sus admiradores.



Lo mismo pasa con una foto, un autógrafo e incluso algunos productos de los que no hay certeza que hayan pasado por sus manos. ¿Ejemplos? Hay muchos. Pero por estas horas salió a la venta uno muy particular. Se trata de un automóvil que, según cuentan, perteneció a Diego Maradona... padre. Sí, a Chitoro, el papá del Diez.



Y ese dato alcanza y sobra para que su actual dueño intente hacer un negoción. Es que el hombre pide 300 mil pesos por el coche. Sí, leyó bien: 300 mil pesos por un vehículo que en el mercado automotor está cotizado, como máximo, en una cuarta parte de lo que él pretende. ¿Qué tiene de especial? Que perteneció a la familia Maradona.



Ojo, no se trata de una Ferrari ni algún modelo importado que Diego haya comprado en Europa. El auto en cuestión en una cupé Ford Sierra XR4, con "aire acondicionado, cierre centralizado de puertas, asiento trasero rebatible, cristales eléctricos y techo corredizo", según el aviso publicado en Mercado Libre.



Un coche deportivo que causó furor en los 80. Y ahí radica otro de los puntos fuertes de la oferta: Don Diego lo compró en febrero de 1986 y se desprendió de él un año y diez meses después, en diciembre de 1987. Eso quiere decir que tal vez Diego viajó en él en alguna de sus visitas a la Argentina tras ser campeón del Mundo en México o luego de ser campeón del Calcio y de la Copa Italia con el Napoli.



Ojo, más allá del gusto de Diego por los autos, no hay certeza de que alguna vez se haya subido a la cupé color negra. Pero para el vendedor eso es apenas un detalle. "Vendo en excelente estado de conservación y originalidad", dice el anuncio aunque reconoce que se le ha agregado un tubo de GNC (Gas Natural Comprimido).



"Este vehículo perteneció de 0 km a Don Diego Maradona, el padre del mejor jugador de fútbol de la historia, conocido en todo el mundo. Su titularidad y patentamiento consta en el informe de dominio histórico, disponible para ser comprobado", se puede leer en el anuncio. Y para demostrarlo adjuntan una fotografía de dicho registro.



El anuncio, como era imaginable, está dirigido a "museos, coleccionistas y fanáticos". Y para aquellos que empezaron a hacer cuentas, un dato clave: el actual propietario acepta permutas...