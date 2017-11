A los 55 años decidió cambiar: mirá la increíble figura que logró

Angela Middleton tiene 55 años, y es una importante empresaria de Kent, en Inglaterra. Es una madre normal y una persona dedicada a su trabajo. Lo único que la separa del resto de la gente, es que tiene un físico increíble, que la hace ver de la mitad de su edad real.



"Mi determinación a cambiar muestra que una transformación de cuerpo es posible incluso con la más ocupada de las agendas. Si yo puedo hacerlo, también pueden los otros", aseguró Middleton a upsocl.



La empresaria se sometió a un duro régimen de entrenamiento durante los últimos 12 meses con el fin de cambiar su cuerpo, fortalecer sus músculos y su mente, llegando a bajar la impresionante cifra de 10 kilos. Pero eso no es lo más impresionante, ya que una buena parte del peso que desechó, era únicamente grasa.



"Comencé entrenando en UP Fitness siguiendo una recomendación de mi hijo (mi anterior régimen no me estaba dando los resultados que buscaba).



Realmente no hay excusas, ya que, a pesar de su concurrida agenda, ella realizó un duro entrenamiento diario de levantamiento de pesas cuatro veces a la semana, junto a una dieta estricta y baja en calorías.



"Un año después, he perdido 10 kg. y el temido rollo de mi barriga, y tengo un six-pack. Ahora peso 46 kilos, como 2,000 calorías diarias incluyendo carbohidratos balanceados, grasas y proteínas, y estoy en mejor forma que cuando tenía 20", agregó Angela.



"Estoy convencida de que un cuerpo sano ayuda a una mente sana, y esto también termina por repercutir en tu vida.



Mirá las fotos: