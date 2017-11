La salud no se negocia: No habrá recortes en los servicios

Así lo confirmó el ministro de Salud, Roque Mascarello, quien aclaró que las medidas para reducir el déficit fiscal, no influirán en la prestación de los diferentes servicios. Además informó sobre un descenso paulatino de la tasa de mortalidad infantil.

En el marco de las medidas que la provincia analiza para reducir el déficit fiscal, el ministro de Salud de la Provincia, Roque Mascarello, en el programa Día de Miércoles, confirmó que no influirán en la prestación de los servicios.

Con respecto a la tasa de mortalidad, destacó los esfuerzos que se hicieron por parte del gobierno provincial en materia de infraestructura y recursos humanos y aseguró que existe un descenso paulatino. “La meta es lograr una tasa de mortalidad de un dígito, es decir por debajo del 10 por mil”, sostuvo.

En la oportunidad, consideró que el sistema de salud tiene que funcionar de manera articulada, debe ser eficiente, desburocratizado y con capacidad de dar respuesta a la gente, a la vez que destacó la compra por 4 millones de euros que se hará de equipamiento para el hospital San Bernardo y San Vicente de Paúl de Orán.

Consultado por los reclamos en algunos nosocomios, como es el caso de Orán, dijo que se trata de situaciones con trasfondo político ya que para esa área se destinaron en forma constante recursos e hizo mención a la reciente creación del área materno infantil para mejorar las condiciones del hospital y la compra de un tomógrafo.

Por último, recordó que se incorporaron 17 nuevos profesionales en el hospital San Antonio de Paúl y lamentó que todos estos esfuerzos no sean valorados, por lo que instó a que se evalúe en forma interna los problemas referidos al funcionamiento. “No me temblará el pulso para tomar decisiones ante quienes no se adecuen a las políticas de trabajo fijadas en beneficio de la gente”, finalizó.