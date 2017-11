Diputados: "Va a haber un equilibrio interesante entre las fuerzas del oficialismo y la oposición”

En #MilagrosPorLaTarde, Posadas apuntó que “después de 14 años de la presidencia del Dr. Godoy, sería importante oxigenar la Cámara con otra conducción, con otra presidencia por el momento que se avecina”. Explicó que “tiene que ver con una etapa de mucho más diálogo, de una relación horizontal entre diputados, y también para generar hacia adentro de la cámara ese aire que se necesita para favorecer el diálogo entre la oposición y el oficialismo”. Ahora, “vamos a ver los perfiles que mayoritariamente piensan los otros diputados para poder definir las fórmulas y las ternas de autoridades”, dijo.

Ante la consulta por algunas reacciones de legisladores del Partido Justicialista, el diputado por el Frente Plural aclaró que "lo que planteé es la cuestión de buscar renovar las autoridades en la Cámara de Diputados, y el PJ tiene una responsabilidad primaria, en función de la cantidad de legisladores, en impulsar esa renovación, la crítica no va al partido en sí sino a la posibilidad o no de poder renovar los nombres".



Además insistió que "yo quiero un justicialismo fortalecido y renovado porque es la columna de este Frente, y es lo que los propios justicialistas están demandando". Hablando de la dirigencia política, entendió que "cuando nos encerramos y no logramos ver lo que está demandando la sociedad, se termina perjudicando la relación entre la sociedad y sus dirigentes políticos". Propuso que “tenemos que reaccionar rápidamente y brindar una oxigenación y una renovación de caras, de una forma de trabajo distinta para legitimar la tarea legislativa”.











Paridad de fuerzas

En relación a los legisladores electos, Posadas indicó que “hay expectativas porque después de muchos años va a haber una composición de la cámara con un equilibrio interesante entre las fuerzas del oficialismo y la oposición”, y comentó que “los distintos sectores de la oposición van a rondar en 30 diputados y las distintas expresiones del oficilaismo, lo mismo”.



De esta manera, “es una cámara sumamente diversa, y esto va a obligar, y creo que es positivo, a la búsqueda de consensos y a que haya un trabajo no tan vertical, sino más horizontal en la relación de todos los bloques y los distintos diputados”. En el mismo sentido, manifestó que "estos próximos dos años van a ser de mucho debate y mucha fundamentación para aprobar proyectos, acordando y creo que es bueno para mejorar la calidad del debate".