Concejo Deliberante: Aprobaron el presupuesto y un aumento de impuestos del 17%

Ayer, el Concejo Deliberante aprobó llevar la Unidad Tributaria a $7,43, lo que significa una adecuación de un 17%, que en palabras de la edil del FPV, Lihué Figueroa, quien junto a Cristina Foffani, Mirta Hauchana (ambas del PO) y Luis Hosel (FPV) votó en contra, “generará una gran presión tributaria en los vecinos de la ciudad”.

Durante su tratamiento se analizaron principalmente las escalas de las Tasas de Publicidad y Propaganda; así como de Diversión y Espectáculo Público; por Uso del Vertedero Municipal; y las Concesiones de Uso de terrenos de Cementerios.

Al respecto, el concejal Ignacio González (Primero Salta) justificó la suba tras sostener que el municipio necesita de recursos para poder afrontar las paritarias y las obras que se vienen realizando, cuyos costos se actualizan. “Es fundamental adecuar la Unidad Tributaria para lograr una mayor autonomía financiera”, dijo.

Presupuesto

Por otro lado, se aprobó el presupuesto que manejará la Intendencia de la ciudad de Salta el próximo año, que cuenta con un monto total de $4.193.720.373,18; siendo un 20,27% superior respecto al del año en curso. Además se dispuso destinar a Obras Públicas $1.234 millones, número que supera en un 29,25% al del ejercicio actual.

En cuanto a su composición, el 70,50% corresponden a recursos corrientes y un 29,50% a recursos de capital. En relación a su constitución por fuente de financiamiento, es de $1.509 millones (36%) de fondos municipales; 846 millones (20%) de provinciales y 1.835 millones (41%) de nacionales.







Sobre el número de personal, se consignó que descendió de 4866 a 4698, señalando que la diferencia se debe a que hubo trabajadores que optaron por la jubilación. Cabe destacar que el gasto en este ítem significa el 51,31% del presupuesto, cumplimentándose de esta manera con la ley de disciplina fiscal.

Durante el tratamiento también se introdujeron modificaciones a las partidas asignadas a las subsecretarías de Tránsito y Seguridad Vial, y de Prevención y Emergencias. También se fijaron cambios en los recursos para los programas Circuito Cultural Barrial y las Escuelas Municipales de Box, entre otros.

La palabra de los ediles

A su turno, la edil Socorro Villamayor (Por Salta) resaltó la obtención de fondos nacionales por parte del intendente Gustavo Sáenz: “No son reembolsables, por eso no se registra deuda nueva, es más, estamos saneando deudas de la gestión anterior”, dijo.

Al referirse a la temática, la concejal Cristina Foffani (PO), manifestó su rechazo. “No debemos aprobar un presupuesto cuando no está todavía presentado el de provincia y no se conoce cuánto planean recaudar”. También expuso en el mismo sentido la concejal Mirta Hauchana (PO).

En tanto, Matías Cánepa (Por Salta), resaltó la necesidad de lograr una mayor autonomía municipal. “Como todas las provincias del Norte tenemos pocos recursos y tenemos que seguir trabajando con la finalidad de modificar la Ley de Coparticipación”.

Por su parte, el concejal Alberto Castillo (PRO) adelantó su voto positivo, señalando: “Vamos a acompañar este proyecto porque está acorde a lo planteado por el presidente de la Nación en lo que es la austeridad en la administración de la cosa pública”.

También manifestaron su apoyo los concejales Lihué Figueroa, Luis Hosel (FPV), David Leiva (UC) y Gustavo Serralta (CJ). Finalmente el Proyecto fue acompañado por la totalidad de los ediles a excepción del bloque del PO.