Conflicto en puerta: “Una feria paralela provocaría una guerra de pobres contra pobres”

La medida molestó a los vendedores que ya ocupan un lugar en un sector del parque y que están agrupados en una concesión por la cual cada uno de ellos paga un canon a la Municipalidad.

“No sabíamos nada de esto, el administrador tampoco sabe. Hay una falta de diálogo entre el jefe de Gabinete y la gente del predio. Nosotros por mes pagamos $1.100 de canon de concesión. No nos sirve que nos pongan una feria paralela que van a pagar $50 por día porque nosotros trabajamos más los fines de semana”, sostuvo en InformateSalta el vocero de los vendedores, Carlos Godoy.

La Municipalidad brindará un permiso especial desde el 20 de diciembre hasta el 6 de enero a vendedores domiciliados en Salta Capital. Con éste motivo, se abrirá el Registro para los comerciantes que deseen ocupar un lugar en el parque San Martín. La inscripción es hasta el 4 de diciembre.

“Si se inscriben y pagan el canon que les busquen otro lugar, en la Esteco o al lado de la terminal. En el Milagro no hubo problemas porque es una fiesta especial, pero no nos pueden poner todo el tiempo una feria paralela, sino dejaremos de pagar el canon. La municipalidad no nos presta ningún servicio, deberían hacerse cargo de los serenos y del barrido del predio, pero no lo hacen”, protestó Godoy.

El vocero manifestó que la Municipalidad dejaría de recaudar más de $200.000 si ellos dejan de pagar el canon. “En el predio somos cerca de 215. El señor Avellaneda está violando la ordenanza, está haciendo una pelea de pobres contra pobres”.