ARA San Juan: “No nos dijeron que están muertos pero es una suposición lógica”

Con una enorme tristeza y bronca, Itatí Leguizamón, esposa de Germán Suárez, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, ante los medios nacionales, expresó su impotencia luego de que se diera a conocer oficialmente que se registró un evento violento coincidente con una explosión, que habría hundido al buque a más de 3 mil metros.

La joven abogada sostuvo que si bien no les dijeron que están muertos, es una suposición lógica. “El submarino no fue localizado, pero dicen que está a tres mil metros, que hubo una explosión, son unos desgraciados, perversos que nos manipularon, me siento engañada”, señaló.

Además contó que los familiares de los tripulantes explotaron al conocer la noticia. “Están rompiendo todo, no dejaron ni que terminen de leer, solo llegaron a decirnos que hubo una explosión a las 11 de la mañana, creo que son unos desgraciados, perversos, nos tuvieron acá una semana”, sostuvo en medio de una crisis de nervios.

Por último, manifestó que el buque ya había presentado inconvenientes. “Dicen que lo van a seguir buscando, pero es para quedar bien, mandaron una mierda a navegar, que viene con problemas hace 15 años, ya tuvieron inconvenientes en 2014 que no pudieron emerger, pero luego emergieron, y quedó en la nada”, finalizó.