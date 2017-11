Piden agravar la acusación contra una mujer que atropelló a un joven

Juan Triaco vive una pesadilla desde hace más de un año. El 15 de noviembre de 2016 fue atropellado por una conductora en la avenida Asunción, tras el golpe se le fracturó el cráneo y el rostro, no pudo volver a ingerir alimentos sólidos. Debió ser operado y su estado se agravó, sufre anemia y una severa infección. Su abogado pidió agravar la acusación.

“La situación de mi cliente es muy delicada. Su vida cambió radicalmente aquel día. Los médicos lo operaron para ponerle placas en la cabeza porque su cerebro no tiene protección y el resultado no fue el esperado, tiene una infección y al no poder alimentarse correctamente perdió 20 kilos y sufre anemia”, contó el abogado Francisco Latorre a InformateSalta.

Los estudios muestran las fracturas que sifrió en rostro y cráneo

El cuadro obligó a programar otra intervención quirúrgica para el 28 de este mes, mientras tanto el letrado presentó un pedido para ampliar la acusación en contra de María Laura Moyano Dip, quien conducía el auto. “Consideramos que mi cliente sufrió lesiones gravísimas que ponen en riesgo su vida”, detalló considerando que hasta intentó quitarse la vida. La acusación también recae sobre la empresa “Petroandina, empleadora de Moyano Dip por ocultar las cámaras de seguridad que muestran el momento en que es atropellado, ya que todo ocurrió cuando ella intentó ingresar en el estacionamiento de su trabajo”, añadió.

Cabe recordar que la mujer fue imputada por lesiones culposas en accidente de tránsito e insolvencia fraudulenta, tras intentar hacer que sus empleadores le paguen su sueldo en negro para no sufrir el embargo judicial correspondiente. “Otro agravante fue el trato desaprensivo que tuvo la conductora, Moyano Dip, quien después del hecho jamás se acercó a la familia ni siquiera para ofrecer una aspirina”, consideró el abogado en una entrevista anterior con InformateSalta.

Así quedó la moto en la que viajaba Juan Triaco

La causa aún no fue elevada a juicio a pesar que el abogado defensor pidió que “de manera urgente se dicte sobreseimiento porque no hay pruebas en contra de su defendida y se vencieron los plazos, a pesar del resultado de las pericias y el testimonio de los testigos del siniestro”, contó Latorre.