Recuperado, Kevin Benavides se prepara para el Dakar 2018

Sin duda, su año comenzó con muchas dificultades, pero el esfuerzo pudo más y las energías están recargadas. Ahora Kevin Benavides está recuperado y dispuesto a dejar todo en la próxima competición del Dakar.

El piloto dio una entrevista a Somos Salta, donde recordó que en la edición anterior del rally “no pude salir, tuve una caída 15 días antes, fue uno de los momentos más duros y difíciles de mi vida”. No obstante, recalcó en su recuperación y el buen entusiasmo que tiene a futuro: “me recuperé, me siento muy bien y con muchísima motivación para partir de nuevo”.

En ese buen ánimo, resumió un poco lo que fue competir en medio de su recuperación durante este 2017. “Este año el mundial empezó muy difícil para mí, en Qatar no estaba al 100%, y en Abu Dhabi tuve problemas mecánicos, pero me recuperé y tuve buenos resultados en Atacama, en Marruecos, terminé 2° en un año que no me lo esperaba”.

Ahora, de cara al Dakar, seguirá preparándose sabiendo en la dificultad de la competencia. “Al ser el 40° aniversario, como ya está planteado, va a ser muy difícil, va a ser una combinación de mucha exigencia en los 14 días de carrera”, concluyó.