La advertencia que hizo a su familia la única mujer a bordo del submarino

La primera oficial submarinista de América Latina, Eliana Krawczyk, se encuentra a bordo del ARA San Juan, submarino que se encuentra desaparecido desde el miércoles de la semana pasada con 44 tripulantes a bordo.



Antes de que el sumergible partiera de Ushuaia, la militar, de 35 años, conversó con su hermano Roberto Krawczyk y le comentó que la embarcación tenía "problemas" y que "necesitaba reparaciones", dijo el joven en declaraciones a medios.



El padre de Eliana, Eduardo Krawczyk, quien ha apodado a su hija "La reina de los mares", dijo que la familia atraviesa por un momento dramático.



La mujer, quién se graduó de submarinista en 2012, está a bordo del buque como jefa de Armas.



En un reportaje en mayo de este año, Eliana se refirió a ser la única mujer en la nave: "lo viví siempre bien, y siempre me gustó. No tuve ningún freno ni intervención de nadie, y nunca tuve ningún problema. Duermo con dos compañeros en el mismo camarote. Soy la única mujer abordo y me siento bien, contenta y feliz".





Eliana Krawczyk.



Se transita la séptima jornada de búsqueda y la situación se ha tornado crítica. Al operativo se han sumado EE.UU., Reino Unido, Brasil y Chile; un total de 4 mil personas intervienen en las tareas.