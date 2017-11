Por falta de pago, los jugadores de Central no concentraron

La dirigencia no cumplió con lo pactado y el plantel decidió no concentrar de cara al partido ante Talleres de Perico, por la ida de play-offs. Se juega hoy, a las 21 horas, en el Plinio Zabala.

Y finalmente llegó el día más esperado. Central Norte jugará hoy, a partir de las 21 horas, ante Talleres de Perico, en el estadio Plinio Zabala, por el partido de ida de play-offs del torneo Federal “B”.

Sin embargo, el contexto del plantel no es el óptimo. La dirigencia no cumplió con el pago de la deuda al plantel y los jugadores decidieron no concentrar para que ese dinero se les entregue a los jugadores que más lo necesiten.

El plantel se reunirá en el club y de allí partirán hacia Perico para jugar ante Talleres. La vuelta se jugará el próximo miércoles, a las 17, en el estadio Dr. Luis Güemes.

Equipo: Maino; Vega, Turus, Formaggioni, Ayejes; Vargas, Galarza, Ávalos, Cáceres; Ceballos; Puntano