¿Fin de año y tus hijos se llevan materia a rendir?: A no perder la calma

Sociedad Hace 1 hora

Si hay materias a no desesperarnos, mantener la calma. Lo hecho, hecho está. Hoy los enojos, las lágrimas y los lamentos no solucionan ni suman nada. Llevarse una materia no es el fin del mundo.