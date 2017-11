Salta destacada en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2017

Son tres las escuelas destacadas por sus proyectos y siete las instituciones educativas distinguidas, tanto de capital como del interior.

De los proyectos presentados tres escuelas fueron DESTACADAS: Educación Primaria “Dr. Augusto Cortazar – Ex N° 74”, Capital; Colegio Secundario N° 5040 – Ex N° 39, Orán y E.E.T N° 3159 “Dr. Darío Felipe Arias – Ex N° 5060”, El Bordo, General Güemes.











En tanto, son siete las instituciones educativas que recibieron MENCIONES ESPECIALES.

-E.E.T N° 3133 – Ex N° 5133, Metán.

-E.E.T Maestro Daniel Oscar Reyes – Ex N° 5117, Capital.

-E.E.T N° 3138 “Alberto Einstein” de Capital.

-General de Brigada Jorge Edgar Leal – Ex N° 935, Rosario de la Frontera.

-Instituto Liceo Cultural Docente, Capital.

-Instituto Juan Carlos Dávalos – Ex N° 13, Embarcación.

-Escuela N° 4763 “Hugo Alberto Luna”, Orán.









El objetivo de la Feria de Ciencias es impulsar el intercambio de experiencias educativas entre los diferentes participantes y entre todas las jurisdicciones del país, tanto estudiantes como docentes, asesores científicos, técnicos y artísticos, investigadores, comunidad y público en general. A través de esta experiencia se busca fomentar y desarrollar habilidades de comunicación de los estudiantes y la comunidad a través de la exhibición de sus producciones escolares en ciencias, arte y tecnología.

La Feria Nacional de Innovación Educativa 2017, fue organizada por el Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la Secretaría de Gestión Educativa de la Nación, e integra la Feria de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología; la Feria Internacional de Emprendedorismo Escolar; y la muestra Técnica-Mente. Tuvo lugar del 17 al 20 de Noviembre en el predio de Técnopolis donde participaron 4500 estudiantes y docentes de establecimientos de todo el país.









El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología llevó a cabo las instancias de feria institucional, zonal y provincial lo que permitió seleccionar a los representantes de la provincia

De la instancia nacional participaron cerca de 1000 trabajos de todas las modalidades y niveles educativos, resultando el nivel secundario, entre las que se incluye a las Escuelas Técnicas, el que más proyectos presentara.

Además fueron invitados 18 Clubes de Ciencia, 20 Proyectos de Arte en Contexto de Ferias y 13 trabajos de ferias latinoamericanas.