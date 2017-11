Caso Maldonado: el artesano murió por "asfixia por sumersión"

Este viernes finalizó la audiencia en la que se dieron a conocer las conclusiones de la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado, el joven que fue visto por última vez cuando participó de una protesta mapuche en Esquel, que fue reprimida por Gendarmería y cuyo cadáver apareció en el río Chubut casi 80 días después de su desaparición.

Según reporta el diario La Nación, se concluyó que el artesano murió por asfixia por sumersión, ayudada por hipotermia. Las fuentes también indicaron que se determinó que el cadáver pasó más de 73 días en el agua y ratificaron que no había golpes o lesiones.





Del mismo modo, los peritos revelaron que el cuerpo no estuvo en tierra. En tanto, se estableció que las diatomeas fueron encontradas en la cavidad cardíaca y no en la médula ósea. Los mismos voceros aseguraron que no hubo disidencias en las conclusiones.

Mientras tanto, Veronica Heredia, abogada de la familia del artesano, manifestó en declaraciones a la prensa al salir de la reunión: "Vamos a continuar sosteniendo nuestra hipótesis que es la desaparición forzada de persona". En ese marco aclaró al diario Perfil: "No podemos concluir la fecha en la que murió Santiago".

La causa sigue

Los resultados de la autopsia no implican el cierre de la causa. La investigación seguirá adelante, para tratar de averiguar qué sucedió el día de la muerte de Maldonado. La semana que viene se tomará testimonio a miembros de la comunidad mapuche, mientras que el juez Gustavo Lleral ordenó una inspección del lugar donde fue hallado el cuerpo, dentro del Pu Lof.

Está previsto que a partir de la tarde del sábado se velen sus restos en una ceremonia íntima en 25 de Mayo y el entierro será el domingo a la mañana.