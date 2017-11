El presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Social dijo que la reforma jubilatoria es una "injusticia"

La Nación/ El presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, criticó hoy la reforma jubilatoria porque "nivela para abajo" y es una "injusticia".

"Me parece que es una inequidad, es decir una desigualdad que tenemos que tener muy en cuenta, porque los jubilados son trabajadores, si bien están jubilados en este momento, en una tarea pasiva, pero son o han sido trabajadores", dijo Lugones, en diálogo con Radio María.

"¿Cómo no vamos a custodiar a los que han enriquecido a nuestra patria y fortalecido nuestra sociedad con el trabajo, que es de lo más digno que tiene el hombre, y que han generado una cultura del trabajo en Argentina?", se preguntó.

Lugones dijo que le parece "una gran injusticia" que los aumentos en las jubilaciones estén vinculados a las subas inflacionarias, porque, según su criterio: "Si pedimos créditos afuera para que no suba la inflación, entonces no aumentarán los sueldos de los jubilados".

"Entonces los jubilados son siempre los más perjudicados, porque son los que necesitan más medicación por su deterioro físico por la edad. No podemos nivelar para abajo. Esto lo digo como criterio personal, me parece que no podemos compartir este criterio de ninguna manera", dijo.

Por otro lado, Lugones se refirió también la reforma laboral y a la ley de glaciares. Con respecto a la reforma laboral, recordó palabras del Papa Francisco y recomendó diálogo entre "la gente del trabajo, del empresariado y el Estado".

Con respecto a la ley del glaciares, dijo: "Vemos que hay una ansiedad y un apuro muy grandes, pero tenemos que tomar las cosas con calma y darnos un tiempo. Desde el Episcopado queremos estudiar con los técnicos y escuchar las posiciones del Gobierno como de otras voces para ir evaluando qué es lo justo".