Más de 500 personas se movilizaron para apoyar a los familiares del ARA San Juan

Ámbito Financiero/ Unos 500 marplatenses y de otras zonas del país se concentraron en la puerta de la Base Naval de Mar del Plata para brindarle su apoyo a las familias de los 44 tripulantes del submarino San Juan, desaparecido desde hace diez días cuando regresaba desde Ushuaia hacia esa ciudad balnearia.



La convocatoria que se realizó por medio de distintas redes sociales, hizo que unos 500 marplatenses y de otros lugares de la Argentina se acerquen a la puerta de la Base Naval con banderas celestes y blancas, pancartas, flores y carteles brindando apoyo a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido.



Pasadas las 12.30 comenzó a escucharse el Himno Nacional Argentino, seguido de oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María de parte de los manifestantes.



Lágrimas, abrazos, gritos y emoción enmarcaron el encuentro, donde hubo personas de todas las edades con el objetivo de acompañar a cada uno de los familiares, que esperan respuestas.



Alberto Espinosa, padre de Franco (33 años) cabo principal en la sección eléctrica del ARA San Juan, contó a la agencia Télam: "Me he llegado desde Jujuy ayer con mi hija y mi nieta para saber algo más de lo que está pasando, soy muy optimista aunque las esperanzas cada vez son menores". "Franco hace dos años está viviendo en Mar del Plata, donde tiene a su esposa y a su hija, son ellas también las que nos dan fuerza para seguir" finalizó.



Zulma Sandoval, madre de Celso Oscar Vallejos suboficial segundo del ARA San Juan manifestó que no pierde las esperanzas y "no creemos que la marina ocultó información".



"No está dicha la última palabra y estaremos hasta último momento aquí, con este acompañamiento de la gente. Lo que no queremos es que sigan echando culpas hasta que no se sepa realmente la verdad" resaltó.



"La convocatoria de hoy nos da fuerza para seguir, y seguir pensando a mi hijo como un excelente hijo, padre y persona" sostuvo Zulma.



La mamá de Celso recordó que su hijo navegaba desde los 10 años "mi hijo ama los barcos, nació y creció en el mar, es feliz con lo que hace, es por eso que no perdemos las esperanzas de que está vivo".



Olga Daulas, una vecina marplatense, dijo: "No tengo familiares en la Marina pero como vecina y ciudadana me comprometo a esta lucha y a acompañar a estas familias desde mi humilde lugar, rezando, pidiendo y acompañándolos hoy desde aquí".



Mario Tossi, por su parte, puntualizó que "tenemos que comprometernos todos para que se esclarezca lo que pasó con el ARA San Juan y el pueblo marplatense no es ajeno a esta lucha y sufrimiento de familiares y amigos".



"No tengo familiares en el submarino, pero sí un dolor profundo en mi corazón que me trajo hasta la puerta de esta base Naval a traerles mi fuerza y mi esperanza", sostuvo Mario mientras se abrazaba a una bandera argentina.