Medidas preventivas para evitar diarreas, vómitos e intoxicaciones

La Dirección de Pediatría del Hospital Público Materno Infantil recordó a la población que en época estival, y debido principalmente a las altas temperaturas, es necesario tomar recaudos y cumplir con determinadas pautas para evitar posibles trastornos digestivos, especialmente en niños pequeños.

Susana Balcarce, responsable del área, indicó que la cantidad de consultas efectuadas en el nosocomio -vinculadas a patologías gastrointestinales- se mantuvo relativamente estable con respecto a los casos reportados el año pasado. "De todos modos es muy importante, en esta época del año, reforzar las medidas higiénicas, para prevenir afecciones como diarreas, vómitos, intoxicación gastrointestinal, y deshidratación", afirmó la profesional.

Balcarce recomendó que “ante las altas temperaturas, hay que mantener los alimentos limpios, no cortar la cadena de frío de la mercadería que necesita refrigeración y consumir agua segura", entre otros consejos.

Consumir agua segura

Cuando no se posee una fuente de agua segura, existen diferentes maneras de prevenir afecciones, siguiendo los pasos que se detallan a continuación:

- hervir agua durante 5 minutos, dejarla reposar y luego colocarla en un recipiente y llevar el mismo a la heladera, o

- colocar un litro de agua con una gota de lavandina, y dejarla reposar por ½ hora antes de su consumo.

Tener cuidado con los alimentos que se consumen fuera de casa: especialmente cuando se consumen sándwiches y aderezos de dudosa procedencia o que no han mantenido la cadena de frío.

- Se aconseja no consumir colaciones a base de frutas o verduras crudas (jugos, ensaladas o licuado) de las que no se sepa con seguridad si han sido lavadas correctamente.

Otras recomendaciones

La época estival es propicia tanto para los trastornos digestivos como para las deshidrataciones. Se aconseja:

- En caso de malestar estomacal e intestinal, concurrir inmediatamente al centro de salud u hospital más cercano.

- Cuando el afectado sea un niño de menos de un año de edad, no interrumpir la lactancia materna.

- Los niños más grandes no deben suspender los alimentos y es conveniente que aumenten la frecuencia de ingesta de líquidos como jugos de fruta colados, agua mineral o segura, caldos, infusiones de té común, y en lo posible evitar todo tipo de gaseosas o jugos artificiales hasta que culmine el cuadro de diarrea.