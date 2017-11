Alertan que nueva Ley de VIH y Hepatitis se frenó en el Congreso

La Fundación GEP alertó que fue notificada por el Congreso de la Nación que no se dará tratamiento en las sesiones ordinarias de 2017 al proyecto de la nueva Ley de VIH, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

La Fundación GEP alertó que fue notificada de que el Congreso no tratará el proyecto presentado. - Foto: docsalud.com

Docsalud.com/ El 13 de junio de 2017 el proyecto de ley contó con dictamen favorable de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados pero luego quedó frenado. “Ahora, la prioridad a la discusión de la Reforma Laboral alteró el cronograma legislativo y se suspendieron las posibles sesiones conjuntas de las comisiones en el Senado para dar dictamen al proyecto en dicha cámara”, destacó la fundación en un comunicado.

El texto agregó que en Diputados, después de casi cinco meses no accedieron a poner en discusión el proyecto. “Como resultado de estas demoras, el próximo 30 de noviembre concluyen las sesiones ordinarias y, al no ser tratado, este proyecto de ley indispensable para proteger la salud pierde estado parlamentario”, agregó el texto.

José María Di Bello, Secretario de Fundación GEP, confirmó que como les notificaron “que los legisladores tienen que abocarse al tratamiento de la Reforma Laboral, nuestro proyecto volverá a foja cero”.

“Esto indica que no hay voluntad política de tener una ley actualizada y eficiente”, ante un contexto con numerosas personas “en fases avanzadas de Hepatitis C que están esperando por sus tratamientos y el Congreso no está dando prioridad a salvar estas vidas”, agregó.

Desde hace cinco meses, distintas ONGs alertan sobre la demora del proyecto en el recorrido legislativo, con manifestaciones frente al Congreso para proclamar la necesidad de su tratamiento.

La ley 23.798 de VIH/SIDA data de 1990 y el proyecto presentado (N° E6139-D-16) incorpora una perspectiva de Derechos Humanos en la prevención y los tratamientos; contempla a los niños, niñas y adolescentes nacidos con VIH; prevé sanciones ante la discriminación en el acceso al empleo; y garantiza la conformación de un Observatorio contra el estigma que aún afecta a las personas con VIH y a su entorno; entre otros avances.

Se calcula que en Argentina 120.000 personas viven con VIH y entre ellas, el 30% desconoce su diagnóstico. Desde GEP recordaron que informes recientes de la sociedad civil “advirtieron sobre una disminución notoria del presupuesto (del 10% al 1%) destinado a prevención durante 2016, porque fue gastado en su totalidad en la compra de tratamientos”.

Además, el nuevo proyecto incluye otras Infecciones de Transmisión Sexual que se registran en aumento y a las hepatitis virales, que actualmente no cuentan con marco normativo. Se estima que 400.000 personas tienen hepatitis C y muchas de ellas se encuentran en lista de espera por faltantes de tratamientos.

“Necesitamos que los legisladores reflexionen y se comprometan a proteger el derecho a la salud de los argentinos. Contar con una ley con enfoque integral y perspectiva de Derechos Humanos es de importancia fundamental para las personas con VIH y Hepatitis; y para intensificar la prevención en toda la población", resaltó Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP.

Este proyecto de ley fue trabajado en forma colectiva desde hace más de tres años por las Redes y Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en VIH y hepatitis junto a instituciones científicas y organismos provinciales, nacionales e internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y ONUSIDA.