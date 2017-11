Elisa Carrió sobre el ARA San Juan: "Tengo que decirlo, están muertos"

"Tengo que decirlo, están muertos", aseguró en la mesa de Mirtha Legrand. A su lado estaba sentada Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los tripulantes, quien había criticado a la Armada por la incertidumbre que generaron en los familiares con sus comunicados.

"Ellos son héroes y sé de la vocación enorme que han tenido. Ojalá que esto sirva. Me parece que decir esto es lo mejor porque así vos tenés alguien a quién ponerle una cruz, una flor", continuó.

"Lo que no puede decir el Estado yo lo puedo decir, porque yo soy representante del pueblo de la Nación, no del Estado. Yo quiero que la Nación entienda algo: hay algo que ni el Ministerio ni el Presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible, porque todavía no se llegó a encontrarlos", agregó Carrió al explicar sus dichos sobre el supuesto trágico final de los 44 submarinistas.