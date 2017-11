Su novio le pegaba por cada "me gusta" que recibía en Facebook

Ocurrió en Paraguay. El agresor, quien tenía conocimientos en artes marciales, le daba violentas palizas a su novia cada vez que algún usuario le ponía "me gusta" en Facebook, y la acusaba de tener una relación con ellos.



Los hechos fueron denunciados ante la Justicia por el padre de la víctima, luego de que la joven debió someterse a una cirugía porque, por los golpes, ya no podía ni reconocerse en el espejo.



"La pareja de la joven le controlaba los mensajes y las fotos. Además, por cada me gusta que recibía en Facebook, le daba una paliza. La utilizaba como si fuera su saco de boxeo", declaró el abogado de la víctima."Todos los días le preguntaba si seguía en planes de dejarlo, entonces la golpeaba de vuelta", agregó.



El acusado identificado como Pedro Heriberto Galeano, le ponía un trapo en la boca a su novia para que no perdiera los dientes y comenzaba con las violentas golpizas. En una ocasión, la mantuvo cautiva durante 12 días.