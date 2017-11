Mercado Artesanal: Incertidumbre de los vendedores ante el cierre por obras

Está previsto que el mercado cierre por 18 meses desde el 30 de noviembre para mejorar el lugar. Los comerciantes afirman temer por su situación, no tienen dónde ir y se sienten abandonados. Aseguran que son capaces de vender en las veredas. Mirá el VIDEO.

Fue en septiembre cuando se anunciaba que el Mercado Artesanal de la ciudad de Salta cerraría sus puertas a partir del 30 de noviembre y por un plazo de 18 meses, para llevar adelante obras que permitan construir un nuevo diseño para el espacio cultural, que permitirá mejor atención al turista y al artesano.

Fue entonces cuando comenzaron las preocupaciones por parte de los trabajadores, ante el cierre de su espacio de trabajo por tanto tiempo, junto a las dudas sobre su futuro laboral y comercial. Ahora, ante la inminente llegada de la fecha prevista para los trabajos, InformateSalta visitó el Mercado para dialogar personalmente con ellos y verificar que la incertidumbre en el sitio es latente.





Estela es una de las trabajadoras del lugar, quien dialogó con este medio en representación de los vendedores, donde comentó el temor que viven ante el cierre. “La situación nuestra es muy preocupante, supuestamente el 30 tenemos que desalojar el lugar pero no tenemos dónde irnos, son más de 500 personas que quedan en la calle sin su fuente laboral”, comentó.

Del mismo modo, Estela aseveró que están de acuerdo con las obras que deben hacerse, pero que las mismas no dicen qué pasará con sus fuentes laborales: “Estamos de acuerdo con las reformas, no nos oponemos, está de 10, pero no se contempló la situación de los trabajadores”.





Los vendedores recalcaron en que muchos están desde que el Mercado se fundó, y hoy son los hijos y los nietos quienes atienden los comercios. Hoy les preocupa su futuro, a la vez que comentaron las dificultades en las ventas, junto a la competencia “desleal” con los puestos ubicados frente al lugar.

“Esperamos que (el Mercado) no cierre como primera instancia, pedimos que no lo cierren hasta que no consigamos un lugar donde ubicarnos: si nos sacan nos iremos a la vereda, ya como iniciativa nuestra, tenemos que vender y vivir el día a día”, puntualizó.