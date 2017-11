“No pierdan las esperanzas”, el mensaje de la madre de un salteño que busca al ARA San Juan

“Mi hijo fue designado y enlistado para buscar el submarino Ara San Juan. El viernes partió en el buque Puerto Argentino. Las condiciones climáticas no son buenas, hay olas de más de 12 metros. Los chicos no están bien”, contó a InformateSalta Liliana, la madre del Oficial Guardiamarina Franco Yapura, oriundo de El Carril.

Con la voz quebrada, llena de orgullo y miedo no dudo en enviarles un mensaje a los familiares de los 44 tripulantes que perdieron contacto con la base de la Armada Argentina hace 12 días. “No pierdan las esperanzas, que con la ayuda de Dios los van a encontrar. Seguimos rezando para que así sea”.

Quienes participan de la búsqueda conocen los riesgos y por ello envía mensajes a sus familias para tranquilizarlos. “Si bien están acostumbrados a navegar, su voz no es la misma. El mar está muy bravo, las olas provocan mucho movimiento y no están bien emocionalmente. En la Armada son todos una familia, ellos están buscando a sus amigos, a sus hermanos”, sostuvo.

Liliana y Franco

Franco tiene 23 años, es de El Carril, cuando se graduó del colegio ingresó a la Armada Argentina. “Siento un orgullo tremendo, soy una mamá sola y fue un gran sacrificio sacarlo adelante. Estudió en la Escuela de Oficiales de La Plata y se recibió en diciembre del 2016. Allí fue designado a Punta Alta, Puerto Belgrano como oficial guardiamarina”, relató.

Con miedo por los riesgos que significa ella le ofreció volver a Salta y estudiar otra carrera, pero se negó, “me dijo que esto es lo que ama. Están preparados para esto. Mi hijo llevó a oficiales de Estados Unidos y maquinaria a la zona de búsqueda. Vi partir el buque por televisión desde el viernes no sé nada de él”, añadió.

Liliana se sinceró y puso en alto el nombre de la Armada. “Tengo miedo, ellos no pueden dar información, solo me dice que está bien. Escuché su voz y no es la misma, está muy tensionado, quieren encontrarlo ya. Es una escuela fabulosa, les enseñan valores de la familia, la vida, es estricta pero no violenta. Son amigos, hermanos, se ayudan. Forman seres humanos excepcionales”, finalizó.