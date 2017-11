Santino, cada vez más cerca de volver a ver

Luego de la larga lucha por juntar los 45 mil dólares necesarios, Santino, de solo 3 años, quien padece retinopatía, junto a su mamá Cintia, viajó a China para que el nene pudiera realizar un tratamiento con células madre que le permitirán recuperar en gran porcentaje su visión, sueño que cada vez está más cerca.

Desde el país asiático, Cintia, contó que están a punto de terminar el tratamiento. “Ya se hicieron los tres implantes, hoy lunes y mañana martes se hacen los últimos pase de células por vía venosa. Santino está muy conforme y convencido, gracias a dios tengo un león que desde el primer instante supo a lo que veníamos”, manifestó.

Conmovida por la fuerza de voluntad de su hijo, comentó el duro momento que atravesó mientras el menor estaba en la sala de operaciones. “Me desarmé esos 15 minutos que estuvo en el quirófano, fueron eternos, aunque él antes de entrar me repetía que me quedara tranquila, que todo iba a salir bien, y que Dios y la virgencita nos iban a ayudar”, contó.

Llena de orgullo, agradeció a Dios. “Me llena el corazón y agradezco a Dios tener un guerrero de oro, que un niño de tan solo 3 años te diga eso, enfrentado el dolor de lo que sabemos que duele una inyección en la médula, es conmovedor”, manifestó.

Sin embargo, señaló que no es un proceso fácil. “Hoy nos dimos con la noticia que este implante son células pequeñas que deben reparar el daño que Santi tiene, es un proceso que está en acción dentro de sus ojitos, unas cositas chiquitas que están creciendo, que tengo que mantenerlas con vida 6 meses”, contó.

Sobre los cuidados necesarios, manifestó que no debe exponerse al sol y tampoco resfriar porque la fiebre mataría las células que trabajan hoy en sus ojitos. “Gracias a todos por seguir con sus oraciones, enviando energías y buenas vibras para mi gordo”, finalizó.